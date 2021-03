Montalto, rifiuti smaltiti illecitamente: denunciato titolare di autofficina

Operava circondato da scarti e rifiuti, sparsi letteralmente in tutto il piazzale, e stoccava oli e materiali esausti senza rispettare alcuna norma. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Montalto, impegnati in una serie di controlli sul territorio. Lì è stata individuata un’autofficina sita in località San Raffaele, che non avrebbe rispettato alcuna normativa in merito alla gestione dei rifiuti prodotti.

Nella fattispecie, non venivano rispettati i limiti temporali imposti dalla legge, e non veniva effettuata alcuna tracciabilità sui materiali usati e sulla loro destinazione. Rinvenuti ingenti quantitativi di rottami e parti meccaniche, quando ammassati in bidoni, rimorchi e veicoli abbandonati, quando sparsi direttamente sul terreno.

Verificata anche la presenza di una vasca di raccolta non a norma: tale struttura serve a pulire i pezzi di ricambio, e raccogliere dunque le acque miste a grassi e lubrificanti impiegati in parti meccaniche. Tuttavia tale vasca sversava direttamente nei canali di scolo comunali tramite un semplice by-pass, senza dunque effettuare alcun trattamento dei reflui.

L’intera area è stata quindi sequestrata dai militari, che hanno denunciato il titolare dell’autofficina per gestione non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, sanzionandolo per l’omessa tenuta dei registri e per non aver smaltito adeguatamente le carcasse dei veicoli.