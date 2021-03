Strada Longobucco-Mare, Catalfamo: “Lavori non si fermano”

“Il cantiere della strada 'Longobucco mare' non si fermerà, nessun licenziamento all’orizzonte e, soprattutto, nessuno stipendio arretrato per gli operai”. Lo affermano in una nota l’assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo e l’assessore regionale al welfare Gianluca Gallo, in risposta alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Longobucco in merito ad un possibile stop ai cantieri.

Gli stessi affermano che, a seguito di controllo, che “emerge che la società ha ribadito il completo impegno per la realizzazione dell’opera, ha escluso qualsiasi procedura per il ridimensionamento della forza lavoro e problemi sull’erogazione delle retribuzioni”. “Queste notizie, circolate anche su alcuni organi d’informazione, pur non trovando riscontro, possano contribuire a creare tensione sociale, soprattutto in un particolare e delicato momento di grave crisi economica a causa dall’emergenza sanitaria” concludono.