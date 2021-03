Crotone, i Vigili del Fuoco vaccinati contro il Covid

Il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, sia quello operativo che quello amministrativo, si sta sottoponendo alla vaccinazione anti-covid così come previsto dal piano vaccinale. Un programma necessario per garantire il soccorso in caso di emergenza, e dunque fondamentale per permettere l’operatività del reparto e prevenire possibili focolai al suo interno.

Un vaccino richiesto in più occasioni, proprio per evitare possibili disservizi in caso di problemi, che si sta concretizzando con l’avvio delle vaccinazioni al personale delle forze dell’ordine. Sottoposto per primo il personale operativo, al quale seguirà quello dipendente ed amministrativo impiegato all’interno del comando.

Gli stessi vigili hanno poi voluto manifestare la loro vicinanza agli abitanti della provincia crotonese, “come lavoratori e cittadini”.