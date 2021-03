Focus ‘ndrangheta, le attività svolte dalla Questura di Crotone

Settimana impegnativa per la Questura di Crotone, dedita ai servizi di controllo sul territorio nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta, che ha portato all’arresto di due persone ed alla denuncia di quattro soggetti.

Nello specifico, il 27 febbraio si sono resi necessari ben quattro interventi. Due soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori: si tratta di un trentanovenne crotonese e di un ventiseienne milanese, trovati in possesso di modici quantitativi di cocaina e marijuana. Un altro giovane del posto, appena ventiquattrenne, è stato rintracciato per il reato di truffa a seguito di segnalazione da parte della Questura di Catania. Infine, un quarantunenne del posto è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente, ossia 1,55 grami di cocaina.

Il 28 febbraio tre soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori si sostanze stupefacenti. Si tratta di due giovanissimi crotonesi, di ventitre e diciotto anni, trovati in possesso di pochi grammi di hashish, e di un ventitreenne di Cariati trovato in possesso di 1,43 grammi di cocaina. Nelle vie del centro città inoltre sono stati rinvenuti 1,63 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti.

Il mese di marzo si è aperto sempre con una segnalazione di un assuntore, un ventisettenne del posto trovato in possesso di 0,27 grammi di marijuana. Nel corso della stessa giornata poi è stato arrestato un ventottenne afghano per il reato di associazione a delinquere, venendo dunque trasferito nel carcere cittadino.

Intervento a Cirò Marina il 3 marzo, dove un quarantasettenne del posto è stato denunciato per minacce.

Il 4 marzo invece è stato fermato un ventiseienne originario del Sudan su richiesta della Dda di Catania, ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere e di immigrazione clandestina aggravata in concorso. Nella stessa serata è stato segnalato come assuntore un trentunenne crotonese, trovato in possesso di 0,86 grammi di marijuana.

La settimana di conclude con diverse operazioni svolte nel corso del 5 marzo, a partire dalla denuncia a carico di un quarantaseienne del posto, trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri e 0,57 grammi di cocaina. A seguito di perquisizione, è emersa anche una sigaretta artigianale contenente dell’hashish. Controllati anche numerosi esercizi commerciali, nel corso dei quali è emersa una dipendente non assunta presso un locale di Cirò Marina, che ha portato ad una serie di verifiche amministrative sull’attività stessa e sul titolare.

Sono state identificate, complessivamente, 822 persone, controllati 383 veicoli ed emesse 35 sanzioni per violazioni al codice della strada, 6 invece le multe per il mancato rispetto delle normative anticontagio.