Covid, Speranza ha firmato: la Calabria resta in zona gialla

Roberto Speranza

Nessun cambio di colore per la Calabria, che rimarrà in zona gialla. Arriva la conferma a seguito della firma del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato le nuove ordinanze sul cambio di colore delle varie regioni italiane.

La Calabria, dunque, non entra in zona arancione. L’abbassamento dell’indice Rt, fissato oggi dall’Istituto Superiore della Sanità a 0,81, sommato ad un’incidenza di 62,5 casi ogni 100 mila abitanti, non ha fatto aumentare il livello di allerta in regione, nonostante un continuo aumento della curva pandemica.

COME CAMBIA L’ITALIA

Passa in zona rossa una sola regione, la Campania, che si unisce così a Basilicata e Molise, già da tempo sotto stretta osservazione.

In zona arancione finisce il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Abruzzo, le Marche, il Piemonte, l’Umbria, la Toscana e l’Alto Adige. Graziate Lombardia ed Emilia Romagna, che saranno in zona arancione anziché rossa.

In zona gialla invece troviamo la Liguria e la Valle d’Aosta, uniche regioni del nord, assieme al Lazio, la Calabria, la Puglia e la Sicilia.

Rimane in zona bianca invece la Sardegna, unica regione ad aver beneficiato delle minori limitazioni.