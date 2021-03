Vaccini, somministrate il 61,6% delle dosi: Calabria ancora ultima

Sono 119.224 i vaccini inoculati in Calabria, ossia il 61,6% delle dosi disponibili. Questo il dato aggiornato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che nel corso della giornata ha certificato un significativo aumento delle somministrazioni.

Sono 65.508 gli operatori sanitari che si sono sottoposti al vaccino,24.202 appartengono al personale non sanitario ed 9.541 sono ospiti delle Rsa. 15.113 dosi sono state inoculate agli over 80, 4.684 alle forze armate ed appena 176 al personale scolastico.

Un aumento dunque che non fa cambiare la classifica nazionale, che vede ancora oggi la Calabria come ultima regione in Italia per numero di soggetti vaccinati. Non si sa, ad esempio, quante persone abbiano già completato il ciclo vaccinale con la seconda dose.