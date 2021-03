Giovane vibonese arrestato per droga: chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Catanzaro

Richiesto il rinvio a giudizio da parte dell’ufficio della procura di Catanzaro per un giovane vibonese, G.I., arrestato nel dicembre del 2019 per possesso di droga.

In particolare, il ragazzo era stato beccato con della sostanza stupefacente in un marsupio. Subito dopo il fermo, G.I., in sede di convalida, era stato scarcerato con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misura, questa, che gli era poi stata revocata.

La prossima udienza è ora fissata davanti al Gup per il prossimo 18 maggio.