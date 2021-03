Catanzaro, le vaccinazioni anti-covid al nuovo ente fiera

“Il nuovo Ente Fiera nell’ex area Magna Graecia di Catanzaro sarà in tempi brevi utilizzato dalla Protezione Civile come sito per le vaccinazioni anti-covid”. È quanto annuncia il primo cittadino di Catanzaro, Sergio Abramo. Lo stesso aveva proposto l’impiego della struttura circa due settimane fa, attenzionando l’Asp ed il Comando Militare dell’Esercito, chiedendo l’impiego della grande struttura per le operazioni di vaccinazione.

Proposta evidentemente accolta positivamente e condivisa, in quanto la presidenza della Regione ha dato il via libera all’allestimentoper un hub regionale. “Nel più breve tempo possibile l’area di 5.500 metri quadrati sarà, dunque, attrezzata al fine di organizzare un percorso sicuro, agevole e guidato per le attività sanitarie che saranno programmate per tutto il tempo necessario e, comunque, fino al termine della pandemia” ha affermato Abramo, che ha comunque annunciato l’individuazione di un’ulteriore struttura in città da utilizzare sempre per le vaccinazioni.