Crotone, contrasto al covid: divieto di vendita di alcolici nel fine settimana

Al fine di evitare assembramenti, il Comune di Crotone vieta la vendita di alcolici e superalcolici nel fine settimana. Una decisione annunciata dallo stesso ente, che ha dato seguito alle indicazioni della Prefettura finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute.

Il divieto varrà solo per alcune attività, ossia quelle site su tutto il lungomare cittadino, nel centro storico ed in Piazza Umberto I, luoghi notoriamente di ritrovo per i più giovani. Entra in vigore a partire da domani, sabato 6 marzo, dalle 18:00 alle 22:00, ed includerà anche la chiusura dei distributori automatici. Non sarà interrotta, però, la vendita di bevande analcoliche, a patto che non siano servite in lattine e contenitori in vetro.