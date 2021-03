Porto di Crotone, al via la variazione del piano regolatore

Entro due mesi i progettisti dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro presenteranno alla comunità portuale crotonese una tavola definitiva per la variante del piano regolatore portuale, al fine da discuterla con i diretti interessati. Parola di Andrea Agostinelli, commissario straordinario dell’autorità portuale che questa mattina ha partecipato ad un incontro presso la Capitaneria di Porto di Crotone.

Illustrate le modifiche ipotizzate per lo scalo pitagorico, che incentreranno un nuovo modello di sviluppo orientato su “diversi settori economici portuali", nello specifico il settore cantieristico, del peschereccio, della crocieristica e del diporto. Disposte una serie di prime linee guida per migliorare l’intera funzionalità dello scalo, ma anche per definire un modello di sviluppo integrato.

Hanno partecipato il comandante della capitaneria Vittorio Aloi, il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore all’urbanistica Ilario Sorgiovanni, il commissario della Camera di Commercio Alfio Pugliese ed i parlamentari Sergio Torromino ed Elisabetta Barbuto. Presenti anche il segretario generale Pietro Preziosi, la responsabile di settore Simona Scarcella, il dirigente delle aree periferiche Giovanni Piccolo e la dirigente tecnica Carmela De Maria.