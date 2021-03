Cosenza. L’Asp termina le dosi di vaccino Pfizer: si rischia lo stop forzato

Da domani potrebbe scattare uno stop forzato per la somministrazione dei vaccini anti-Covid a Cosenza. La causa? Sono state somministrate tutte le dosi di vaccino Pfizer/BioNTech a disposizione dell'azienda sanitaria provinciale.

La conferma arriva dal direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'Asp, Mario Marino, che precisa: “Stiamo procedendo spediti ma siamo costretti a fermarci perché le dosi sono tutte terminate. Per questo motivo è necessario immediatamente integrare e far sì che arrivino al più presto nuove dosi di vaccino. Tra l'altro la scorsa settimana, rispetto alla fornitura prevista di cinque vassoi, ne sono arrivati solo tre".

Guardando al dettaglio, ogni martedì, l'Asp cosentina riceve dalla Regione Calabria cinque 'pizzabox' di vaccini Pfizer da 195 fiale l'uno.

Dal 4 gennaio scorso, primo giorno di somministrazione in tutta Italia, sono state 47.400 le dosi somministrate l'Asp di Cosenza e al momento nei frigoriferi ci sarebbero solo le dosi programmate per oggi per gli over 80.