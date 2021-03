Duomo Cosenza, al via le indagini per i lavori di miglioramento sismico e restauro

Al via le indagini per i lavori di miglioramento sismico e restauro conservativo del Duomo di Cosenza. A seguito del protocollo di intesa siglato da la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza e il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria sono state avviate le indagini propedeutiche per i lavori da effettuare sulla struttura.

Le indagini serviranno per verificare lo stato di conservazione del Duomo di Cosenza fortemente voluta dall’Area Educazione e Ricerca della Sabap-Cal e ampiamente condiviso dal Soprintendente Fabrizio Sudano.

Sotto la responsabilità di Francesco Dodaro, il sodalizio costituito dal Responsabile Scientifico per la Sabap-Cal, Nicola Ruggieri, ed il gruppo di ricerca del Dibest, che vede coinvolti ben 6 ricercatori, coordinato da Mauro La Russa, ha iniziato una serie di analisi non distruttive ed un campionamento che interesserà l’intera facciata del Duomo e parte delle superfici pigmentate ubicate all’interno dello stesso.

La ricerca mira a identificare non solo i prodotti di degrado presenti, ma allo stesso tempo a definire un protocollo di intervento che riguardi prima le aree maggiormente deteriorate ed allo stesso tempo individui i prodotti più idonei per la loro conservazione. La campagna diagnostica è iniziata lo scorso 23 Febbraio e continuerà ad impegnare il gruppo di ricerca in accordo con i funzionari della Soprintendenza per cercare di ottenere quante più informazioni utili per risolvere le diverse problematiche che interessano il Duomo.