Terapia intensiva Paola, manifestazione pubblica davanti l’ospedale

Si terrà domani, sabato 6 marzo alle 11, la manifestazione pubblica nel piazzale antistante l'ingresso principale dell’ospedale di Paola a sostegno della realizzazione del reparto di terapia intensiva.

Lo annuncia il consigliere regionale, Graziano Di Natale, “insieme ai cittadini abbiamo condotto una grande battaglia di civiltà raggiungendo risultati importanti - commenta Di Natale che prosegue- Il reparto di Terapia Intensiva é stato realizzato grazie al nostro impegno ed è costato tanti soldi pubblici. Oltre ai letti è stato arredato di apparecchiature di ultima generazione, tutte collaudate e perfettamente funzionanti. All'ospedale di Paola esiste un reparto nuovo di zecca, all'avanguardia, ma che, ad oggi, resta misteriosamente chiuso".

Il Segretario-Questore dell'assemblea regionale presenta la manifestazione pubblica, “non possiamo tollerare ulteriori prese in giro. Basterebbe rotare il personale medico in attesa di nuove assunzioni dell'Asp. Per questa serie di ragioni domani manifesteremo il nostro dissenso in maniera pubblica con educazione, rispettando le regole in vigore, al fine di chiedere definitivamente l'attivazione del reparto".

L'esponente politico chiama a raccolta, con moderazione, la comunità: "Non è la mia battaglia. Non esiste colore politico sulla salute pubblica, e per questo chiedo il sostegno di tutti. Dobbiamo essere uniti affinché si possa lottare per un nostro diritto. La Terapia Intensiva - conclude - in un ottica di riorganizzazione e di implementazione dei servizi sanitari, rappresenterebbe un inversione di tendenza importante risultando un iniezione di fiducia per un territorio abbastanza bistrattato. All'Asp chiedo coraggio. Noi, dal canto nostro, non concederemo sconti; Adesso apritela, senza se e senza ma".