Porti Calabria, al via la collaborazione tra sei Enti

È stata avviata tra la Camera di commercio di Cosenza, la Camera di commercio di Crotone, la Provincia di Cosenza, la Provincia di Crotone, il Comune di Corigliano – Rossano ed il Comune di Crotone una collaborazione per sostenere lo sviluppo economico dell’intero sistema portuale calabrese. I sei Enti stanno facendo squadra per operare in forte collaborazione nella realizzazione di iniziative volte al rilancio delle strutture portuali a partire dai due importanti porti di Corigliano – Rossano e Crotone.

In questo contesto diventa necessario affrontare la questione del Commissariamento dell’Autorità di Sistema portuale del Tirreno meridionale di Gioia Tauro, che si protrae dal 2015 rendendola, unica struttura in Italia, a non aver mai visto la nomina di un presidente, a partire dalla riforma del 2016.

Gli Enti sollecitano, pertanto, al Governo, l’individuazione di un presidente, in modo da poter garantire una sensibilità parimenti distribuita per tutti i territori che abbiano un porto aderente all’Autorità di Sistema portuale del Tirreno meridionale.

In secondo luogo, le istituzioni cosentine e crotonesi chiedono anche all’Autorità portuale di Gioia Tauro la convocazione del Comitato Portuale avente all’ordine del giorno la discussione circa la situazione porti di Corigliano – Rossano e Crotone, e nello specifico le varianti ai rispettivi PRP e la verifica dei progetti inseriti nel piano triennale delle Opere pubbliche per i due porti.

“L’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto Milleproroghe 2020, la situazione di arretratezza e di carenze infrastrutturali che caratterizzano i due porti, in uno alle ripetute lamentele di tutti gli stakeholders – ci impongono di richiedere con urgenza la convocazione del Comitato portuale, con all’Ordine del giorno quanto in oggetto” e nello specifico, rispetto al Piano operativo triennale delle Opere pubbliche “si chiede la predisposizione di un documento di dettaglio, con evidenza puntuale, del livello di progettazione e di finanziamento di ogni singolo intervento inserito nella programmazione 2015 – 2020 per i porti di Corigliano – Rossano e Crotone”.