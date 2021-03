Fuscaldo. Perde il controllo dell’auto e si scontra con un bus, ferito gravemente 70enne

È di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 13 sull’ex strada statale 18, nei pressi del cimitero di Fuscaldo.

Un uomo di 70 anni, che era alla guida della propria auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un bus urbano.

Sul posto i sanitari del 118 che, dopo essersi accorti della gravità delle condizioni di salute dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sul posto sono inoltre arrivate le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Sono inoltre stati registrati disagi alla circolazione stradale.