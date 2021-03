Verdiana Zangaro sul palco di Sanremo con “Le Deva” e Orietta Berti

La cantante rossanese Verdiana Zangaro, insieme al suo gruppo “Le Deva” e Orietta Berti, si esibirà, questa sera, sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. Verdiana, nella serata riservata alle cover, sarà al fianco di Orietta Berti, durante la diretta televisiva su Rai Uno per quanto riguarda la 71 Edizione del Festival della canzone italiana, insieme a “Le Deva” dove, nella terza puntata, verrà fatto un tributo all’indimenticabile cantante Sergio Endrigo con la canzone dal titolo: “Io che amo solo te”.

Si tratta, dunque, di un ritorno all’Ariston per Verdiana che, a soli a 15 anni, era salita sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2003 classificandosi al IV posto nella categoria riservata ai giovani. Verdiana ha iniziato da piccolissima ad esprimere il suo talento con i programmi televisivi per bambini prodigio, da “Bravo bravissimo” con Mike Bongiorno, a “Re per una notte”, “Canzoni sotto l’albero”, “Carramba che sorpresa”. Non ancora adolescente, 12 anni appena, inizia la sua carriera discografica con vari singoli. Nel 2013 è finalista di “Amici” di Maria De Filippi e pubblica per Carosello Records 3 album.

Prosegue con una intensa attività di live tour e di aperture di concerti importanti, tra cui quello della star del rock italiana Vasco Rossi. Premiata con il “Disco d’oro per la Fimi” con “L’amore merita” grazie alle oltre 35 mila copie vendute. Studia prima al conservatorio di Cosenza “S. Giacomantonio” e, successivamente, al Martini di Bologna. Si forma con grandi professionisti del panorama musicale italiano: Gianna Montecalvo, Diana Torto, Vince Tempera, Beppe Vessicchio, Pino Perris, Susanna Stivali, Raffaella Misiti, Carlo Palmas, Elisa Turlà, Grazia Di Michele, Daniela Satragno e scrive e collabora anche attualmente con i più grandi autori e arrangiatori della musica italiana tra cui: Luca Chiaravalli, Chicco Palmosi, Zibba, Andrea Bonomo, Niccolò Agliardi, Mario Cianchi, Roberto Casalino, Federica Camba, Tony Maiello, Dario Faini, Marco Rettani.

Attualmente è direttrice del Cluster e vocal coach della classe di canto pop. In attività discografica con il progetto del quartetto tutto al femminile “Le Deva” insieme a Laura Bono, Greta Manuzi e Roberta Pompa. Il loro ultimo singolo “Brillare da sola” scritto da Tony Maiello è uscito il 23 ottobre entrando tra i primi 10 brani più scaricati su iTunes.