Cariati, sospesa preventivamente la didattica in presenza

Filomena Greco

Le scuole dell’infanzia, di istruzione primaria e secondaria di ogni grado ricadenti nel comune di Cariati sono chiuse da oggi fino a nuova disposizione. Lo rende noto il Comune stesso, che ha disposto il proseguimento delle attività didattiche solo a distanza.

Questo il contenuto dell’ordinanza approvata ieri sera dalla sindaca Filomena Greco, preoccupata per l’aumento dei contagi e sopratutto del numero di soggetti in quarantena presenti sul territorio. Per prevenire possibili focolai, la stessa ha deciso di chiudere gli istituti scolastici chiedendo una maggiore responsabilità da parte di tutti.