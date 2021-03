Regionali, al via la raccolta firme a supporto di De Magistris

Luigi de Magistrs

“La candidatura di Luigi de Magistris rappresenta per la nostra terra una sfida importante, un’occasione per dare una speranza di un futuro migliore ai giovani, ai precari, ai disoccupati, alle forze culturali, sociali e associative che si battono per difendere e conquistare i diritti sanciti dalla Costituzione”. È quanto afferma demA Calabria, annunciando a partire da oggi l’avvio della campagna di raccolta firme a sostegno delle liste per l’aspirante governatore.

“Comitati, attivisti, militanti, associazioni, donne e uomini in cammino per una grande avventura per amore della Calabria e per vincere senza alcun compromesso morale” continua la nota, che invita i simpatizzanti a partecipare attivamente “al cambiamento per liberare” la Calabria.