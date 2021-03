Illecita gestione dei fondi per il Teatro, chieste due condanne in abbreviato

Sono due le condanne chieste dal sostituto procuratore Veronica Calcagno, al termine della requisitoria nel processo con rito abbreviato nei confronti di due persone indagate per illecita gestione dei fondi da destinare al teatro.

Due anni e 8 mesi per Sonia Tallarico, dirigente generale del dipartimento regionale “Turismo e beni culturali, istruzione e cultura”, e un anno e 8 mesi per Giacinto Gaetano, componente della commissione di valutazione per fondi da destinare ai teatri.

I reati contestati a vario titolo sono turbata libertà degli incanti – con riguardo all’assegnazione del contributo per la realizzazione di iniziative culturali, da finanziare nell’anno 2016, nell’ambito della selezione indetta dal dipartimento regionale “Turismo e beni culturali, istruzione e cultura” – e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con riguardo all’affidamento, da parte del dipartimento regionale “turismo e beni culturali, istruzione e cultura”, nell’anno 2017, di contributi gravanti sul fondo unico cultura. La sentenza dell’abbreviato è prevista per il prossimo 7 maggio.