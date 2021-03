M5S, al via battaglia espulsi. Il legale: “Chiederemo risarcimento danni”

Al via la battaglia legale dei parlamentari espulsi dal Movimento 5 stelle per non aver votato la fiducia al governo Draghi. I senatori Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Fabio Di Micco e le deputate Rosa Alba Testamento e Leda Volpi hanno infatti conferito all'avvocato Daniele Granara il mandato di procedere con il ricorso per chiedere il reintegro nei rispettivi gruppi.

Il legale, sentito dall’Adnkronos, ha poi annunciato che alla lista potrebbero aggiungersi altri parlamentari e ha affermato di aver già depositato il ricorso sia in sede parlamentare che in sede civile. E non solo, perché intende chiedere un risarcimento per i danni morali, di immagine ed esistenziali.

“Non è ammissibile, in un Paese democratico, cacciare un parlamentare che è rimasto fedele al programma e agli elettori che lo hanno votato", ha detto Granara.