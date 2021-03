Altomonte. Smaltisce illegalmente i rifiuti di demolizione, denunciato

Ha smaltito illecitamente rifiuti provenienti da demolizione. Per questo motivo i Carabinieri forestali di San Sosti hanno denunciato un uomo che aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione in un suo locale ad Altomonte smaltendo i rifiuti in una scarpata nei pressi di un’abitazione in località Fellaro.

A seguito di un controllo, i militari hanno notato la discarica di rifiuti speciali di tipo non pericoloso, come calcinacci, mattonelle, parti in plastica abbandonati su una superficie di oltre 100 metri quadri.

A seguito degli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che i rifiuti provenivano dai lavori effettuati dall’uomo nel suo locale ad Altomonte e poi smaltiti illecitamente lungo la scarpata.