Sellia. Tenta di disfarsi di 100 grammi di marijuana, arrestato

Sono più di 100 i grammi di marijuana sequestrati a un ragazzo di Sellia Marina, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione domiciliare operata dagli agenti della sezione antidroga della Mobile e del commissariato Lido, il giovane, un 28enne incensurato, avrebbe tentato di disfarsi delle sostanze stupefacenti lanciandole da una finestra. La scena tuttavia è stata notata da uno dei poliziotti rimasto sul retro dell’abitazione.

L’attività è stata supportata da personale dell’Unità Cinofila della Questura di Vibo Valentia, con l’impiego del cane “Bruce”.

A seguito dei controlli, gli agenti hanno trovato oltre alle sostanze, suddivise in diverse dosi pronte per essere vendute, anche bilancini di precisione, un grinder, buste e macchinari per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente.

Il 28enne, su disposizione del pm di turno della Procura di Catanzaro, in attesa della convalida, è stato messo domiciliari.