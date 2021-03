Vibo. Alta l’attenzione della Polizia locale: numerose violazioni riscontrate da inizio anno

Il nuovo anno è iniziato in modo intenso per il Corpo di Polizia locale del Comune di Vibo Valentia, che fin dai primi mesi di quest’anno “ha dato prova – si legge in una nota – di effettiva presenza sul territorio. Diverse, difatti, sono le attività che la Polizia locale ha portato avanti con successo”.

Particolare attenzione sarebbe stata data ai reati ambientali, per i quali, si apprende che sono stati censurati i reati di abbandono incontrollato di rifiuti con ogni conseguenza in ordine all’irrogazione delle conseguenti sanzioni ammontanti a circa 1.000 euro.

Non è stato trascurato nemmeno il fenomeno dell’abusivismo edilizio ed a reati di natura predatoria. In tale ambito, la Polizia locale vibonese fa sapere che sono stati sottoposti a sequestro due immobili, mentre cinque persone sono state deferite all’AG per reati connessi alle violazioni edilizie.

Alta l’attenzione anche in materia di Covid. Su questo fronte, al fine di prevenire il dilagarsi del contagio, gli agenti hanno provveduto a contrastare ogni forma di assembramento mediante l’irrogazione delle conseguenti sanzioni nei confronti di privati ed attività commerciali per l’importo di circa euro 2.500 nonché, alla notifica di circa 1.800 ordinanze di quarantena.

Infine, l’attività di controllo su strada è stata attenta e volta al contrasto del commercio ambulante, dell’occupazione abusiva del suolo pubblico delle violazioni al Codice della Strada con applicazione, anche in questo caso, delle conseguenti sanzioni per un importo di circa euro 25.000 oltre ad circa euro 1.000 per esercizio abusivo del commercio ambulante nonché, alla segnalazione in prefettura di 11 patenti di guida a seguito incidenti stradali.