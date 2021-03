“Ponte sul futuro”: l’incontro della Lega Giovani a Villa San Giovanni

Si è tenuto sabato 27 febbraio l'incontro della Lega Giovani Calabria a Villa San Giovanni dal titolo “Ponte sul Futuro”. I coordinatori regionali Angelo Greco e Gianluca Nardi hanno organizzato l’evento in coordinamento con l’assessore Francesca Porpiglia, la quale ha avviato i lavori per la nascita del gruppo consiliare della Lega-Salvini Premier.

All'incontro erano presenti i consiglieri regionali della Lega, Matilde Minasi, Pietro Raso e Pietro Molinaro, e il vice Segretario Regionale Lega Calabria e sindaco di Taurianova, Roy Biasi. Hanno preso parte anche l’On. Furgiuele e il Segretario Federale Lega Giovani, l’On. Luca Toccalini, insieme ad una delegazione del Comune di Villa San Giovanni guidata dal Sindaco e da alcuni assessori.

Il Segretario Regionale della Lega Calabria, Giacomo Saccomanno, si è complimentato coi giovani per la riuscita dell'iniziativa, sottolineando quanto le infrastrutture per il meridione siano di estrema rilevanza, a favore della crescita del territorio e dell’occupazione. Tenere la luce puntata sul ponte dello Stretto è il modo migliore per non far calare l'interesse e sollecitare gli interventi necessari, assieme a quelli del Presidente Facente Funzione della Giunta Regionale della Calabria Nino Spirlí.

Il ponte sullo Stretto è una grande opportunità per l'Italia e per il sud: un’infrastruttura capace di portare innovazione, ecologia e lavoro, simbolo di crescita e rinascita. Per fare ciò è necessario intraprendere iniziative concrete, senza limitarsi alla mera campagna elettorale: la Lega, spinta dal Leader Matteo Salvini, ha chiesto di realizzare il ponte, anche nell'immediato, unendo due terre vicine culturalmente e territorialmente.