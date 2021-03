Rende. Oncomed a fianco dei malati oncologici

“La bellezza è negli occhi di chi vede aldilà della malattia aumentando la fiducia in se stessi e scorgendo una possibilità di riscatto e speranza”, a dirlo è il sindaco di Rende, Marcello Manna, in occasione dell’iniziativa di Oncomed, patrocinata dal comune, che ha visto alcuni commercianti donare prodotti per la salute e la bellezza destinati ai malati oncologici.

Ieri pomeriggio, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese e alla consigliera di maggioranza Marisa De Rose, l’erboristeria “Flora e Farma” e la profumeria “Giordano” hanno consegnato alla presidente dell’associazione di volontariato, Francesca Caruso, prodotti per la cura della persona che saranno presto consegnati agli utenti dell’ambulatorio dove è possibile essere visitati in maniera gratuita.

Annamaria Artese ha spiegato la grande importanza di questa iniziativa, volta a far riconquistare la sicurezza in se stessi, spesso messa a dura prova dalla malattia. Afferma l’assessore: “prendersi cura di sé fa sentire anche psicologicamente più forti e aiuta i malati ad affrontare il tumore in maniera più serena”.

Sono intervenute anche la presidente Caruso, che ha sottolineato la cura con la quale l’associazione accoglie pazienti e familiari, e la consigliera De Rose, esprimendo la sua più totale fiducia nei confronti di commercianti e imprenditori, che in numero sempre maggiore si faranno avanti nel donare a chi soffre. Infatti continua così la consigliera: “il cuore dei rendesi è grande e di sicuro assisteremo ad una vera e propria gara di solidarietà”.

Infine, ha concluso l’assessore Artese: “l’associazione Oncomed opera grazie alla solidarietà e all’impegno quotidiano di chi si spende in maniera volontaria affinché siano garantite le cure necessarie ai malati oncologici”.