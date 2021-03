Caso sospetto in una scuola di Cosenza, scatta la chiusura

Stop alle attività didattiche in presenza per le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria allocate nel plesso di via De Rada e di tutte le classi allocate nel plesso di via Saverio Albo, ricadenti nell’Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera”. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha infatti firmato l’ordinanza con la quale dispone la sospensione fino al 10 marzo.

Decisione assunta dopo la notizia di un caso sospetto di Covid-19.

“Il provvedimento – si precisa – ha disposto, inoltre, che restino consentite le attività amministrative lasciando al dirigente scolastico la valutazione se effettuarle in presenza o nel rispetto della normativa generale in materia di smart working”.