Sant’Anna Hospital, accreditamento entro la fine della settimana

Accreditamento per il Sant’Anna Hospital. Almeno entro la fine settimana. È emerso dall’incontro il commissario Guido Longo, il segretario Usb Antonio Iiritano e il consigliere regionale (gruppo misto) Francesco Pitaro.

Come affermato da Pitaro il commissario sarebbe “orientato a firmare il rinnovo dell’accreditamento ponendo termine a mesi di ansie per i 300 professionisti della struttura cardiochirurgica d’eccellenza e soprattutto per le migliaia di pazienti costretti a emigrare”.