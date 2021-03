Covid. Il bollettino. Mai così pochi contagi da inizio anno (+105), ma ci sono cinque vittime

Sono 105 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria: un numero che sembrerebbe confermare un trend in decrescita, e che di fatto rappresenta il minor aumento di casi in 24 ore da inizio anno. Precedentemente, il minor numero di contagi si era verificato il 12 febbraio, con 115 casi (LEGGI). Rimane tuttavia stabile, purtroppo, il numero delle vittime, dato che anche oggi si contano 5 decessi.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+43), seguita dalla provincia di Catanzaro (+26), di Cosenza (+18) e di Crotone (+15), mentre a Vibo Valentia non si registra alcun nuovo contagio. Effettuati 587.436 tamponi eseguiti su 554.680 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 14.989 (+43) e così distribuiti: casi attivi 1.679 (80 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 1.582 in isolamento domiciliare); 13.310 i casi chiusi (13.107 guariti, 203 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.329 (+26) casi attivi sono 1.531 (24 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.501 in isolamento domiciliare); 3.798 i casi chiusi (3.699 guariti, 99 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 11.019 (+18): casi attivi 2.414 (35 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano, 5 a Cetraro e 4 ad Acri; 1 ricoveri all’ospedale da campo; 5 in terapia intensiva, 2.351 in isolamento domiciliare); 8.605 i casi chiusi (8.313 guariti, 292 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono stati 2.850 (+15) casi, gli attivi sono 167 (9 in reparto; 158 in isolamento domiciliare); 2.683 i casi chiusi (2.640 guariti, 43 deceduti).

Nel vibonese, infine, dove i casi covid rimangono invariati rispetto a ieri con 3.587 (+0) i casi attivi 424 (16 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); 3.163 i casi chiusi (3.107 guariti, 56 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 163 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.