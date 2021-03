Contrasto al covid, a Catanzaro varato il piano “tolleranza zero”

“Non bisogna abbassare la guardia. Quello che sta accadendo nelle grandi città per quanto riguarda i giovani e la movida non è tollerabile e anche a Catanzaro non si possono consentire assembramenti davanti ai locali” Questo il sunto della nuova strategia che verrà attuata nel capoluogo di regione di concordo tra il primo cittadino Sergio Abramo ed i vertici della Polizia Locale, Franco Basile e Salvatore Tarantino, e già ribattezzata come “tolleranza zero”.

Niente più deroghe o scuse, ma multe e sanzioni senza se e senza ma. Predisposto un aumento dei controlli all’esterno degli esercizi commerciali, sopratutto nel settore della ristorazione, con multe salate per i responsabili degli assembramenti al di fuori dei locali. Maggior rigore anche nella verifica dell’effettiva chiusura alle ore 18, il contrasto alle consumazioni sul posto fuori orario ma sopratutto nelle vicinanze dei locali. Disposto anche il divieto di stazionamento nei giardini e nelle piazze pubbliche, ed in importanti vie di ritrovo dei più giovani.