Enti Locali, Melicchio (M5S): “Più di 292mln in Calabria per opere messa in sicurezza”

Sono 292 milioni di euro i fondi stanziati dal Governo per la messa in sicurezza dei comuni in Calabria. è quanto annuncia il deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio.

“Sono 47 i comuni interessati da questo finanziamento per la provincia di Catanzaro, con più di 61 milioni stanziati, - spiega il parlamentare pentastellato – mentre sono 93 quelli in provincia di Cosenza che riceveranno più di 114 milioni, 48 comuni nell’area metropolitana di Reggio Calabria per più di 56 milioni di euro, 17 in provincia di Crotone, per uno stanziamento di più di 19 milioni di euro e, infine, 35 comuni in provincia di Vibo Valentia verranno finanziati con più di 40 milioni di euro”, prosegue Melicchio.

“li Enti Locali, poi, sono stati spinti ad approvare il piano urbanistico attuativo (PUA) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, pena una riduzione del finanziamento. Grazie a questi contributi, - conclude Melicchio - le infrastrutture stradali, idriche e sociali e, più in generale, gli edifici pubblici del tessuto urbano della nostra regione saranno dunque più efficienti, più sicuri, più moderni: interventi che spesso le amministrazioni locali non riescono a portare a termine a causa della frequente scarsità di risorse, che oggi potranno essere progettate e completate”, conclude il deputato.