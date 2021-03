Santa Severina, in auto con 200 grammi di marijuana e contanti. Arrestati

Sono stati “pizzicati” con 200 grammi di marijuana e 800 euro in contanti. Per questo motivo un 30enne e un 33enne, entrambi di San Giovanni in fiore, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È successo nel corso di un controllo lungo la statale 107 dove, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano i due. Dopo la perquisizione del mezzo i militari hanno trovato la marijuana e i contanti.