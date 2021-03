Crotone. Al via il progetto “Bibliotec@...un libro ovunque”

Al via il progetto comunale “ Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. libro ovunque”, finanziato dal MIBACT/ DGCC, nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano - Azione Biblioteca Casa di Quartiere di Crotone. Il progetto, che fa leva sulla cultura come strumento di emancipazione e sulla Biblioteca civica A. Lucifero, invita alla collaborazione civica e al coinvolgimento degli abitanti del quartiere.

Il Circolo Ibis per l’Ambiente OdV di Crotone propone un ciclo di attività in collaborazione con la LIPU Calabria mediante lo studio e le osservazioni naturalistiche da effettuarsi nella città vecchia. Il prossimo venerdì 5 marzo, con appuntamento in piazza castello, ci sarà la prima uscita finalizzata alla creazione dell’atlante ornitologico urbano.

Le città sono dei mosaici di tessere ambientali, variegate e compenetrate: troviamo blocchi di edifici storici (che agli occhi degli animali sono habitat rupestri), giardini e corti private, aree verdi, quali la villa comunale e i viali alberati, con caratteristiche più o meno naturali. Ciascuno di questi ambienti ospita piante ed animali caratteristici. Le cosiddette ciavole che abitano da secoli le mura del castello e i rondoni che stagionalmente giungono dall’Africa per nidificare sotto i coppi, verranno censiti e classificati per capire abitudini, numeri di individui e tanti altri aspetti curiosi e scientifici della loro vita urbana.

Le osservazioni proseguiranno con altre tre uscite sempre nel Centro storico ma con appuntamenti diversi: la torre dell’orologio del vecchio municipio, le torri e il fossato del castello, la villetta di piazza Umberto I con l’adiacente giardino del Liceo Classico. Il progetto, per l’alta valenza scientifica, è coordinato dalla Lega Italiana Protezione Uccelli, LIPU coordinamento regionale Calabria.

Inoltre per celebrare lo storico naturalista Armando Lucifero, nato e cresciuto nella sua casa natale di via Risorgimento, si terranno due incontri alla Casa della Cultura, con “il personaggio e la sua storia”, e al Liceo Classico con il commento del suo noto libro “Mammalia calabra”.