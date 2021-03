Lotta all’abusivismo, sigillia a costruzione di Crucoli. Denunciata coppia

È lotta all’abusivismo edilizio a Crucoli dove, i carabinieri della stazione forestale di Cirò hanno sequestrato una costruzione in corso di realizzazione. I proprietari dell’area, due pensionati del luogo, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, mentre la struttura è stata messa sotto sequestro.

È successo nel corso di un controllo, quando i militari hanno notato un graticcio di travi di fondazione e dei soprastanti montanti in acciaio in un’area rurale del territorio di Crucoli. Hanno quindi avviato gli accertamenti presso l’ufficio comunale, scoprendo che la costruzione era priva di autorizzazioni.

Hanno quindi proceduto al sequestro della stessa, concepita presumibilmente per realizzare una grande tettoia o un capannone agricolo. I proprietari dell’area, due coniugi del luogo, sono stati denunciati per costruzione abusiva in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico.