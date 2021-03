Contrasto allo spaccio, arresti e denunce a Catanzaro Lido

Continuano serratamente i controlli volti al contrasto del traffico e dello spaccio di droga da parte della Questura di Catanzaro, impegnata in particolari pattugliamenti nei quartieri meridionali della città e nella zona di Lido.

Nella mattinata di oggi un quarantaquattrenne del posto è stato sottoposto a perquisizione domestica da parte degli agenti, che hanno rinvenuto complessivamente 731 grammi di marijuana occultati in un contenitore di plastica, posto a sua volta dietro vari oggetti all’interno di un mobile nel vano lavanderia. Una quantità tale da far scattare l’arresto del soggetto, posto immediatamente ai domiciliari.

Nei giorni scorsi inoltre il personale del commissariato ha denunciato a piede libero un ventisettenne del posto, trovato in possesso nella sua abitazione di 12 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. Sequestrati anche 100 grammi di hashish rinvenuti nello stesso palazzo di residenza del giovane, e nascosti nel vano ascensore.

Segnalati, infine, tre soggetti in qualità di assuntori in quanto trovati in possesso di modiche quantità di cocaina ed eroina detenute per fini personali.