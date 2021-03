Grisolia, coltivano marijuana sul balcone: beccati e arrestati

Non vasi contenenti fiori primaverili e piante per la bella stagione, ma cinque piantine di marijuana alte circa 50 centimetri. Le hanno intraviste i Carabinieri di Scalea nel corso di una serie di controlli e pattugliamenti volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che non hanno potuto fare a meno di notare delle insolite piante sporgere da un balcone nel comune di Grisolia.

Dopo aver appurato la presenza delle piante, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento collegato al balcone, rinvenendo in un altra stanza circa 650 di marijuana nascosti in un barattolo di vetro, posto sotto al letto assieme a diverso materiale da confezionamento. Una quantità tale da produrre circa 341 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

Visti i rinvenimenti, i Carabieri hanno posto in arresto i coniugi residenti nell’appartamento ed hanno sequestrato la droga e le piante.