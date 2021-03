Covid. Il bollettino. Continua la discesa dei contagi: sono 151 i nuovi positivi

Febbraio si conclude con una sensibile diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus. L’ultimo bollettino emanato dalla Regione Calabria certifica infatti 151 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+112), seguita dalla provincia di Vibo Valentia (+17), di Catanzaro (+11) e di Cosenza (+11), mentre a Crotone non si registra alcun nuovo contagio. Effettuati 585.355 tamponi eseguiti su 552.660 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 14.946 (+112) e così distribuiti: casi attivi 1.644 (80 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 1.548 in isolamento domiciliare); 13.302 i casi chiusi (13.101 guariti, 201 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 3.587 (+17) i casi attivi 471 (16 ricoverati, 455 in isolamento domiciliare); 3.116 i casi chiusi (3.061 guariti, 55 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.303 (+11): casi attivi sono 1.520 (24 in reparto; 7 in terapia intensiva; 1.489 in isolamento domiciliare); 3.783 i casi chiusi (3.685 guariti, 98 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 11.001 (+11): casi attivi 2.435 (36 in reparto; 12 in reparto al presidio di Rossano, 5 a Cetraro e 4 ad Acri; 2 ricoveri all’ospedale da campo; 4 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); 8.566 i casi chiusi (8.275 guariti, 291 deceduti).

Nel crotonese, infine, dove i casi covid rimangono invariati rispetto a ieri con 2.835 (+0) casi, gli attivi sono 153 (9 in reparto; 144 in isolamento domiciliare); 2.682 i casi chiusi (2.639 guariti, 43 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 118 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.

AL VIA VERIFICA SULLE NUOVE VARIANTI

Su richiesta del presidente facente funzioni Nino Spirlì, è stato chiesto un attento monitoraggio sulla presenza nel territorio delle nuove varianti da coronavirus. Una richiesta indirizzata al commissario Guido Longo, che si confronterà con le varie Asp al fine di creare un quadro dell'attuale situazione regionale.

Una mappatura urgente e necessaria, al fine da valutare eventuali chiusure e restrizioni più stringenti, da imporre a determinate aree per evitare la diffusione di tali varianti.