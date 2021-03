Fc Crotone, arriva la conferma: esonerato mister Stroppa

Gianni Vrenna e Giovanni Stroppa

Il responsabile tecnico dell’Fc Crotone, Giovanni Stroppa, è stato “sollevato dall’incarico”. Lo rende noto la stessa società rossoblu, dopo l’ennesima sconfitta avvenuta nella giornata di ieri, con lo scontro contro il Cagliari.

“Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A” viene messo nero su bianco nella nota del club, che tuttavia non ha potuto rimanere indifferente di fronte all’andamento del campionato.