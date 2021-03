Al Festival di Sanremo si mangerà calabrese

Il 4 marzo, la scuola di cucina gratuita post diploma della Locride “Uno Chef per Elena e Pietro” preparerà il pranzo per 100 ospiti a “Casa Sanremo” nell’ambito del 71° Festival della canzone Italiana, grazie al contributo dell’Assessorato Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con il Flag Jonio 2.

Gli allievi della scuola, guidati dallo chef Bruno De Francesco, allieteranno gli ospiti con un menù made in Calabria, a base di pescato del mar Jonio.

In particolare, verranno serviti “tubetti di grani antichi con sugo di rana pescatrice”, seguirà “tortino di alici su letto di cipolla rossa di Tropea caramellata” e per finire “delizia di Ricotta di pecora della Locride”.

I vini abbinati saranno: rosato “Rumbe” I.G.T della cantina Altomonte di Palizzi; il bianco “Siccagno” della Cantina Baccellieri di Bianco, il passito “Centocamere” IGP Greco della cantina Barone G.R. Macrì di Gerace.

Tutto ciò, per il GAL Terre Locridee è motivo di orgoglio, sempre lieto di promuovere le eccellenze del territorio ed affiancare la nuova sfida della prestigiosa scuola “Uno Chef per Elena e Pietro” che diventerà ambasciatrice dell’enogastronomia Calabrese.