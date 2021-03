Riforniva i clienti dal balcone: arrestato spacciatore

Spacciava comodamente da casa - passando la droga ai suoi clienti dal balcone - fino a quando non è arrivata la Polizia che ha interrotto il suo “servizio” e lo ha arrestato. A finire in manette è stato un giovane di Corigliano-Rossano, C.A. di 31 anni.

I FATTI

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra di P.G del Commissariato locale avrebbero sorpreso il giovane mentre riforniva alcuni assuntori di stupefacenti dal balcone della sua dimora, posta in un palazzo dove sono ubicati uffici di alcuni professionisti.

La conferma dell'attività di spaccio in corso sarebbe arrivata ai poliziotti grazie grazie ad una perquisizione presso la suddetta abitazione. In particolare, nel corso del controllo sarebbero stati rinvenuti un involucro contenente alcuni grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione, della mannite e altro materiale utile al confezionamento.

Inevitabile l’arresto per C.A. che, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato sottoposto ai domiciliari.