Cagnolino salvato all’uscita autostradale: camionista intenerito lo prende in affido

Vagava impaurito e affamato a margine dell’uscita autostradale di Mileto il cucciolo di cane, di colore marroncino, dell’apparente età di circa 2 mesi, palesemente abbandonato, salvato da morte certa dai militari della stazione carabinieri forestale di Spilinga.

IL SALVATAGGIO

Durante controllo lungo un tratto dell’asta fluviale del fiume Mesima, i militari hanno notato il piccolo animale che gli andava incontro, quasi a richiederne il soccorso. Al fine di salvargli la vita e garantire la sicurezza della circolazione stradale, i militari sono prontamente intervenuti a recuperlo.

Mentre gli stessi si organizzavano per il trasporto e l’affido al comune competente, il conducente di un autotreno di una ditta boschiva, in transito sulla pubblica via, ha assistito alla scena e colpito dalla dolcezza dell’animale si è offerto per accudire il cucciolo, garantendogli affetto e tutte le cure necessarie.

L’animale ha così trovato una nuova famiglia e i carabinieri forestali hanno espresso i loro complimenti al camionista per la sensibilità dimostrata.