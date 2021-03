La città di Crotone avrà un’area attrezzata per l’elisoccorso. L’amministrazione Voce ha infatti adottato un provvedimento per la concessione in uso gratuito all’Azienda Sanitaria Provinciale di un’area da utilizzare come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso del 118.

E’ stata individuata dai tecnici del Comune di concerto con i tecnici dell’Azienda, coordinati dall’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese e dall’assessore ai Lavori Pubblici Ugo Carvelli, un’area di proprietà comunale in via Gioacchino da Fiore che, attraverso convenzione, è messa a disposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale per garantire alla cittadinanza questo importante servizio sanitario.

“Il provvedimento risponde pienamente alle politiche che l’amministrazione sta mettendo in campo a tutela della salute dei cittadini, per garantire servizi importanti, per favorire quanto più possibile l’assistenza sanitaria alla comunità. L’istituzione di un’area attrezzata per l’elisoccorso integra ed accresce la capacità di risposta del territorio in caso di emergenza” dichiara l’assessore Carla Cortese.

La convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, con la quale prosegue il rapporto sinergico con l’amministrazione, prevede la concessione a titolo gratuito per cinque anni, rinnovabili, dell’area individuata. Area che sarà, a cura e spese, della stessa Azienda resa funzionale per l’attività di elisoccorso.