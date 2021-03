Maida. Rifiuti abbandonati e bruciati, vicino c’era un agrumeto e pascolavano gli animali

Una discarica abusiva – dove giacevano e venivano anche bruciati rifiuti ingombranti, R.A.E.E., speciali e pericolosi – è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco nelle campagne di Maida e una persona è stata denunciata.

I DETTAGLI

I militari, con il supporto della Stazione Carabinieri Forestale di Davoli, sono intervenuti nella mattinata di sabato scorso sono intervenuti per un controllo presso la sede di un’impresa edile. Nel corso dell’attività, l’attenzione dei militari stata attirata dal deposito incontrollato di rifiuti nonché dalle tracce di bruciato che stavano a dimostrare l’indebito smaltimento degli stessi mediante combustione sul posto.

Immediato dunque da parte dei militari il sequestro dell’area di circa 2.500 metri quadrati, in parte condotta ad agrumeto. Il titolare dell'attività, invece, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria lametina.

Sul posto, inoltre, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di veicoli in stato di abbandono a contatto col suolo, nonché suini e caprino in difetto di tracciabilità. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro con vincolo sanitario e sono state poi comminate a carico del proprietario sanzioni per circa 12 mila euro.