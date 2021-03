Lega. Commissariata la Sezione di Crotone: Cataldo Calabretta è il nuovo Vice Commissario

Con provvedimento del Commissario Regionale della Lega, avv. Giacomo Francesco Saccomanno, del 27 febbraio 2021, è stata commissariata la Sezione di Crotone con la nomina del Vice Commissario avv. Prof. Cataldo Calabretta.

Il Commissario Saccomanno ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per la crescita del partito e, in particolare, i dirigenti ed i tesserati che si sono prodigati per i successi del movimento.

A seguito della sua nomina tutti gli incarichi precedenti sono decaduti automaticamente. Il provvedimento – si legge in una nota - si è reso indispensabile a seguito di diversi incontri tra le varie anime ed espressioni della Lega Crotone.

“Un partito vivo ed ambizioso che, però, ha necessità di essere guidato per la sua espansione e radicazione. Al Commissario Calabretta il compito di gestirlo e assumere tutte quelle iniziative che riterrà necessarie per il rilancio dello stesso”, ha dichiarato il Commissario Giacomo Saccomanno.