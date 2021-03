Trema ancora la terra in Calabria. L’ennesima scossa è stata avvertita nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23.45, nella zona di Buonvicino, in provincia di Cosenza. Il sisma, di magnitudo 3.0 e con ipocentro a una profondità di 221 km, è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.