Falso e corruzione nel settore dell’istruzione pubblica: 10 arresti, sigilli a 19 società

Dieci persone sono finite in arresto, per otto delle quali si sono spalancate le porte del carcere mentre altre due sono state sottoposte ai domiciliari, nel corso di un’operazione scattata all’alba di oggi.

Si tratta di soggetti che operano nel settore dell’Istruzione, appartenenti al circuito Afam e a istituti paritari, e che sono ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati all’Autorità giudiziaria, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e autoriciclaggio.

Nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari sono state anche poste sotto sequestro, con decreto d’urgenza, 19 società attive sempre nel settore dell’Istruzione, e per un valore stimato in circa 7 milioni di euro.

Il blitz è stato eseguito nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo napitino, con l’ausilio dei colleghi dei reparti competenti territorialmente e il supporto aereo fornito dall’8° Nucleo Elicotteri dell’Arma.

L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Vibo su conforme richiesta della Procura locale, guidata dal procuratore Camillo Falvo.

IL GIRO DI FALSI DIPLOMI

Da quanto appreso, intanto, tra le persone coinvolte nell'operazione, chiamata "Diacono", compare anche il nome di un dirigente del Ministero dell’Istruzione, Maurizio Piscitelli, 56enne di Casalnuovo di Napoli, finito in arresto insieme al figlio 24enne, Christian Piscitelli. Il funzionario è incaricato dei controlli e dell’ispezione degli istituti di formazione accreditati dal Miur.

L’indagine dell’Arma ruota intorno all’accademia Fidia, che si trova a Stefanaconi, nel vibonese, e di proprietà della famiglia Licata.

E proprio uno degli arrestati di oggi, Davide Pietro Licata, di 52 anni - figlio del preside dell’accademia Michele Licata - nel luglio scorso era già stato arrestato insieme alla moglie dopo che nella sua abitazione i carabinieri trovarono un arsenale di armi, del denaro e oggetti appartenenti di loggia massonica locale (QUI).

Gli inquirenti, oggi, ritengono invece di aver svelato un vasto giro di corruzione che ruotava intorno all’ottenimento di falsi diplomi, naturalmente in cambio di denaro o di altre utilità, e che avrebbero consentito ai beneficiari di poter partecipare a concorsi pubblici per le scuole.

Le manette sono così scattate anche per il preside e fondatore della Fidia, Michele Licata, per i figli Davide, Igor e Dimitri e per la nipote Michela. Ai domiciliari la moglie di Davide Licata, Rosella Marzano.

GLI INDAGATI

Nell’inchiesta sono coinvolte in tutto 23 persone tra le quali anche una dirigente scolastica, Maria Rita Calvosa, 59 anni di Catanzaro; ed Incoronata Bax, 68enne medico ed ex consigliere comunale di Vibo; oltre a Pietro Amato, 39 anni di Locri; Giovanni Carbone, 60 anni, di Bagnara Calabra; Rosa Cilea, 50 anni, di Reggio Calabria; Patrizia Fazzari, 47 anni; Vincenzo Giovinazzo, 34 anni, di Cinquefrondi; Antonio Oggiano, 81 anni, di Sassari; Giovanni Procopio, 71 anni, di Montepaone; Carlo Pugliese, 69 anni, di Spilinga; Pasquale Sorrentino, 49 anni, di Formia; Paolo Tittozzi, 75 anni, di Roma; Domenico Carrozzo, 42 anni, di Tropea; Carmine Caratozzolo, 49 anni, di San Ferdinando; Domenico Califano, 39 anni, di Reggio Calabria.

Ulteriori particolari saranno forniti alle 10 nel corso di una conferenza che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.

(notizia in aggiornamento)