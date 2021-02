Cetraro, in 20 in un casolare a festeggiare un compleanno. Multati

Sono stati sorpresi a festeggiare un compleanno in un casolare. Così 20 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono stati multati dai carabinieri di Paola per aver violato le norme di prevenzione del contagio da Covid—19.

I ragazzi sono stati pizzicati in un casolare lungo la statale 18 a Cetrato a festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante il controllo i militari hanno accertato che i giovani non solo non stavano rispettando il distanziamento, ma erano senza mascherine e fuori casa nonostante il coprifuoco.