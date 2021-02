Coronavirus, ancora un calo dei contagi. In 24 ore 160 nuovi casi, tre i decessi

Sono 160 i nuovi casi di coronavirus in Calabria e tre i decessi. Emerge dai dati del bollettino comunicato dal dipartimento Tutela della salute, che parla di 37.880 caso confermati di Covid-19 e 683 persone decedute per o con il coronavirus. Cala il numero di contagi, ieri erano stati registrai 187 casi. (QUI)

I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 45, Catanzaro 22, Crotone 8, Vibo Valentia 28, Reggio Calabria 57, Altra Regione o Stato estero 0.

È di tre unità l’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari per un totale di 190 persone, mentre in terapia intensiva si trovano 20 paziente. Diminuisce il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare 6.054 (-43) ed è aumentato anche il numero delle persone guarite 30.933 (+197).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 57 i nuovi casi, mentre da febbraio sono 14.834 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2. Attualmente i casi attivi sono 1.652, di cui 80 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 8 nel presidio di Gioia Tauro (+2); 10 in terapia intensiva; 1.554 in isolamento domiciliare (-26). I casi chiusi sono 13.182, di cui 12.985 guariti (+80); 197 decessi (+1).

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia sono stati confermati 10.990 casi, in 24 ore i nuovi positivi sono 45. Attualmente i casi attivi sono 2.431, di cui 38 ricoveri in reparto a Cosenza, 11 a Rossano, 5 ad Acri, 4 a Cetraro, 2 nell’ospedale da campo; 3 in terapia intensiva; 2.368 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 8.559, di cui 8.269 guariti (+5); 290 decessi (+2).

Nel Catanzarese sono 22 i nuovi casi, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati: 5.292. Attualmente i casi attivi sono 1.516, di cui 10 ricoveri in reparto a Catanzaro, 3 a Lamezia Terme, 4 al Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.492 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 3.776, di cui 3.678 guariti; 98 deceduti.

Nel Vibonese, dove i nuovi casi sono 28, da inizio pandemia sono 3.570 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2. Attualmente i casi attivi sono 454, di cui 16 ricoveri; 438 in isolamento domiciliare (-83). I casi chiusi sono 3.116, di cui 3.061 guariti (+111); 55 decessi.

Nel Crotonese, dove il totale delle persone che si sono ammalate è 2.835, i nuovi casi sono 8. Attualmente i casi attivi sono 161, di cui 9 ricoveri in reparto (+1); 152 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 2.674, di cui 2.631 guariti (+1); 43 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti con la Covid-19 e che provengono da altra regione o stato, attualmente sul territorio regionale ci sono 50 casi attivi e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 142.