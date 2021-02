Lamezia. Auto a fuoco, fiamme si propagano ad un’altra vettura

Le fiamme sono partite inizialmente da una prima auto, una Peugeot 3008, per poi propagarsi anche ad una seconda, una Volkswagen Polo, che era parcheggiata poco distante dall’altra.

Questa la dinamica dell’incendio avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:40, a Lamezia Terme, in via dei Mille. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza vetture e sito. Sul luogo anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell'incendio: nessuna ipotesi viene esclusa.