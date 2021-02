Cirò Marina. Ben 12 nuovi operatori di Primo Soccorso formati al Centro Formazione Secom

Si è tenuto giovedì scorso, 25 febbraio, il Corso di formazione di Primo Soccorso BLSD/PBLSD con l'utilizzo del Defibrillatore e l’insegnamento delle Manovre di Disostruzione, presso il Centro di Formazione Secom di Cirò Marina, centro accreditato dall'ente Re-Heart.

Al corso hanno partecipato 12 allievi, sotto la guida degli Istruttori della “Salvamento Academy”, il dott. Giuseppe Aloisio, medico del 118 e Giuseppe Benevento, Maestro di Salvamento della FIN. Tra gli allievi c'erano insegnanti, consulenti, imprenditori, istruttori sportivi, professionisti, operai, casalinghe e Studenti. Ecco i nomi: De Bertolo Salvatore, Parrilla Giovanni, Morgione Sara, Fuscaldo Francesco, Arcuri Nicodemo, Mingrone Cataldo, Meringolo Vincenzo, Cavallaro Amelia Anna, Leto Jessica, Giacobbe Sandro, De Franco Cataldo e Marino Rocco Luigi.

I partecipanti hanno appreso, utilizzando appositi manichini (neonato, bambino e adulto) la tecnica di Rianimazione Cardio-Polmonare per affrontare una situazione d’emergenza, utilizzando il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (AED) su una persona adulta priva di respiro o di battito cardiaco, in attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza 118. Al termine delle prove di valutazione finali, i partecipanti hanno ricevuto un Attestato di abilitazione Operatore BLSD/PBLSD.

“Il Corso BLSD è un vero strumento Salvavita in caso di arresto cardiaco – afferma il dott. Aloisio – la cronaca di questi giorni ci ricorda che l’arresto cardiaco non è un evento poi così raro, anche in soggetti giovani, sportivi ed in apparente buona salute”.

Il Maestro Benevento ricorda che “questa abilitazione è valida per Concorsi Pubblici, per i Crediti Formativi Universitari, per aggiornare il proprio Curriculum Vitae, per cultura personale ma cosa più importante per salvare una vita”. Ricordiamo che le Associazioni Sportive sono tenute a mettersi in regola con quanto stabilito dal Decreto Balduzzi, per i Maestri, gli Istruttori e gli Allenatori di tutte le discipline sportive, avranno l’obbligo di seguire l’apposito corso per l’utilizzo dei defibrillatori. Il corso si è tenuto nel pieno rispetto delle norme preventive anti COVID.