Vibo. Da centro per l’autismo a Rsa “abusiva”: scatta il blitz dei Nas

Una serie di avvenimenti ritenuti preoccupanti hanno portato la Procura di Vibo Valentia ad avviare una serie di indagini su una residenza per anziani ritenuta abusiva e gestita dall’associazione “Nuovi Orizzonti”.

Nella giornata di venerdì scorso è scattato il blitz dei carabinieri del Nas che, insieme ai militari del Nil e ai colleghi della Stazione di Vibo, hanno fatto irruzione nella struttura, situata al quinto piano di una stabile di via Fortunato.

Nel corso dell’ispezione sono state svolte tutte le opportune verifiche sulle attività e sui contratti di quanti nel tempo hanno collaborato con l’attività.

Secondo le informazioni trapelate, l’azione degli inquirenti sarebbe mirata anche a far luce su una morte che sarebbe avvenuta tra le mura di quella che oggi è ritenuta una Rsa ma che nel 2017 muoveva i primi passi come Centro per l’autismo.

L’associazione “Nuovi orizzonti”, infatti, aveva chiesto quattro anni fa l’autorizzazione all’uso dei locali alla Provincia per l'apertura di un centro per autistici.